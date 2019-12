Die Herbeder Straße in Witten ist wegen eines Erdrutsches gesperrt.

Sperrung Herbeder Straße in Witten ist nach Erdrutsch gesperrt

Witten. Nach einem Erdrutsch ist die Herbeder Straße in Witten (B 226) gesperrt. Die Strecke zwischen Herbede/Heven (A43) und Witten-Zentrum ist dicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herbeder Straße in Witten ist nach Erdrutsch gesperrt

Die Herbeder Straße in Witten (B 226) ist seit den frühen Morgenstunden am Montag (16.12.) wegen eines Erdrutsches gesperrt. Betroffen ist das Stück zwischen Seestrasse und Ruhrdeich. Gerade Lkw sollten erst gar nicht von der Autobahn in Witten-Heven abfahren, da sie auch nicht nach rechts über die Herbeder Ruhrbrücke weiterfahren dürfen.

Die komplette Strecke zwischen Herbede/Heven (A43) und Witten-Zentrum ist dicht, so dass der Berufsverkehr erheblich beeinträchtigt ist. Straßen NRW muss entscheiden, welche Sicherungsmaßnahmen zu treffen sind und wann die Straße wieder freigegeben werden kann. Das wird voraussichtlich nicht vor Montagabend geschehen. (Aug)