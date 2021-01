Die Feuerwehr in Witten musste zum Marien-Hospital ausrücken.

Feuerwehr Herd zu heiß: Feuerwehreinsatz am Marien-Hospital Witten

Witten. Der Herd war heiß und in der Nähe gelagertes Papier kokelte: Die Feuerwehr in Witten musste am Freitagmittag zum Marien-Hospital ausrücken.

Zu einem Einsatz im Marien-Hospital Witten ist die Feuerwehr am Freitagmittag (8.1.) ausgerückt. Ein Brandmelder hatte im Nebengebäude C Alarm geschlagen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass im dritten Obergeschoss ein Herd zu heiß geworden war und in der Nähe gelagertes Papier kokelte. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits vorsorglich geräumt worden. Die Rettungskräfte mussten die Etage nur lüften. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Löscheinheiten Altstadt, Annen und Heven.