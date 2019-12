Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Interesse an Holzbau wächst

Derzeit werden in Deutschland circa 15 Prozent aller Ein- und Zweifamilienhäuser in Holzbauweise errichtet – Tendenz steigend, so ein Holzbau-Verband.

Die Fichte als am meist verbreitetste Baumart Deutschlands wird dabei am häufigsten für den Hausbau genutzt. Wegen des Klimawandels geht in Deutschland der Fichtenbestand zurück: Die Forstwirtschaft wandelt die schnell nachwachsenden Nadelwälder in Mischwälder um, um Monokulturen zu vermeiden.