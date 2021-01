Bei Jugendlichen herrsche oft noch Unsicherheit, was das richtige Verhalten in der Pandemie betrifft, sagt das Jugendamt Witten - und verteilt deshalb Beutel mit Info-Material.

Corona Jugendamt Witten verteilt Corona-Beutel an Jugendliche

Witten. Das Jugendamt in Witten verteilt "Corona-Beutel" an Kinder und Jugendliche. Darin enthalten: Infomaterial und ein paar Überraschungen.

In der Hoffnung, das Infektionsgeschehen damit positiv beeinflussen zu können, verteilt das Amt für Jugendhilfe und Schule in Witten jetzt "Corona-Beutel" mit süßem und informativem Inhalt an Jugendliche.

Die aktuell vorherrschende Corona-Pandemie fordere extrem viel von den Kindern und Jugendlichen, heißt es aus dem Jugendamt. "Der Verzicht auf die normalen sozialen Kontakte im schulischen und außerschulischen Bereich sowie mangelnde Freizeitangebote sorgen für viel Frust, Leid und Kummer", sagt Mitarbeiter Andreas Krächter.

Die Mitarbeitenden der mobilen Arbeit würden in ihrer täglichen Arbeit oft erleben, dass Kinder und Jugendliche immer noch nicht genügend über Corona wissen. "Viele sind unsicher, wie man sich und andere ausreichend schützt und die Kontaktbestimmungen richtig einhält", erklärt Krächter den Hintergrund der Aktion.

Um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen und das Informationsdefizit zu beheben, sind die Mitarbeitenden nun unterwegs, um die Corona-Beutel zu verteilen. Darin befinden sich eine Mund- und Nasenbedeckung, ein Fläschchen Handdesinfektionsmittel, eine kleine süße Überraschung sowie Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu den Mitarbeitenden der Jugendförderung.

Denn: „Mit dieser Aktion wollen wir auch schulmüde Kinder- und Jugendliche erreichen, um sie zu beraten und zu motivieren“, so Krächter.

