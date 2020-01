Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karneval in Witten

An Weiberfastnacht (20.2.2020) sorgen ab 19 Uhr Schlager, Karnevalshits und die beliebtesten Charts für Stimmung in der Werk-Stadt in Witten. Der Eintritt kostet 4 Euro. Zwei Tage später, am 22.2.2020, steigt dann die große Karnevalsparty „Trefft den Karneval.“ Los geht es um 18 Uhr. Wer verkleidet kommt, zahlt zwei Euro, ansonsten kosten die Tickets an der Abendkasse drei Euro.

Am 23.3.2020 sind dann die Kinder an der Reihe: An diesem Tag beginnt um 14 Uhr der Kinderkarneval mit dem Kinder- und Jugendzirkus „RatzFatz“ und zahlreichen Mitmachaktionen. Karten gibt es ab 6 Euro.