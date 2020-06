L 924: Stau droht - Wittener Straße wird einseitig gesperrt

Ende März haben die Bauarbeiten der Entwässerung Stadt Witten (ESW) an der Wittener Straße in Witten begonnen. Hier der Kreuzungsbereich Kämpenstraße.

Witten/Hattingen. Die Baustelle an der Wittener Straße (L 924) zwischen Witten und Hattingen schreitet voran. Ab Montag (29.) ist die Strecke halbseitig gesperrt.

Die Wittener Straße (L 924) wird nahe der Einmündung in die Kämpenstraße ab Montag (29.6.) halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Die Bushaltestelle „Kämpenstraße“ in Fahrtrichtung stadtauswärts entfällt. Die Baustelle wird voraussichtlich bis Ende September 2020 bestehen.

Die aufwändige Sanierung des Teilstücks zwischen Steinenhaus und der A 43-Auffahrt Herbede hat im Frühjahr mit dem Bau eines Regenrückhaltebeckens und Kanalbauarbeiten begonnen. Nun wird zunächst wird die Fahrbahn stadtauswärts gesperrt, im Anschluss in Richtung stadteinwärts. Der Grund für die Einschränkungen sind Bauarbeiten am Kanal.

Hinweise auf Baustelle werden an der Autobahnausfahrt Witten-Herbede, auf der Wittener Straße von Herbede kommend, aber auch an der Kreuzung der Wittener Straße mit Im Hammertal und An der Kemnade angebracht. Der zweite Bauabschnitt wird im Anschluss den Kreuzungsbereich Wittener Straße / Kämpenstraße betreffen, der dritte Abschnitt nur die Kämpenstraße. Über die Einschränkungen werde die Stadt Witten jeweils rechtzeitig informieren.