Mehrere Firmen bieten in Witten Glasfaser an

Während fast im gesamten EN-Kreis ausschließlich die AVU sich um den Breitbandausbau kümmert, beackern dieses Feld in Witten mehrere Firmen. Das sind Net Cologne in Zusammenarbeit mit innogy, die Deutsche Telekom und Unitymedia (jetzt: Vodafone). Unitymedia hat allein in der Innenstadt 60.000 Kunden, so Breitbandexperte Ulrich Schilling. Das Unternehmen lege allerdings aus Kostengründen oft Kupferkabel und nutze nur an den Verteilerpunkten Glasfaser.

Die Wittener Gewerbegebiete sind zu einem großen Teil mit Glasfaser versorgt. Dies haben die TMR in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken übernommen.