Mehrteiliger Komplex

Der Komplex der City-Passage besteht aus Block A, der an der kleinen Verbindungsstraße zwischen Bahnhofstraße und Stadtgalerie liegt. Darin befinden sich der Textildiscounter Kik und öffentlich geförderte Wohnungen. Der wesentlich größere Block B liegt direkt gegenüber.

Darin befinden sich – zur Seite der Stadtgalerie hin – die LBS, ein Sonnenstudio und Optik Spengler. Der Optiker habe gerade seinen Mietvertrag um sieben Jahre verlängert, so Ben Dahlheim von der Squadron Real Estate GmbH. Der Betreiber des neuen Fitnessstudios hat auch leerstehende Büroflächen im ersten Obergeschoss angemietet. Dort sollen Sozialräume für die Mitarbeiter sowie Duschen und Umkleiden entstehen.

Unter dem Gebäude befindet sich außerdem ein Parkhaus mit rund 100 Stellplätzen, 20 davon sind an Dauerparker vermietet. Eine halbe Stunde Parken kostet 50 Cent. Das sei der günstigste Kurs in Witten, so Dahlheim.