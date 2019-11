Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Antrags- und Rederecht ausgestattet

Das Kinder- und Jugendparlament hat sich am 3. November 1997 konstituiert, um die Interessen aller Wittener Kinder und Jugendlichen zu vertreten. Mit einem Antrags- und Rederecht im Rat der Stadt und seinen Ausschüssen hatte es als eines der ersten KiJuPa dafür optimale Voraussetzungen.

In den letzten zwei Jahren aber, so Sprecher Thilo Prünte, war die Luft etwas raus. „Wir wurden gefühlt immer weniger.“ Er habe gehofft, mit den Neuwahlen das Interesse am Parlament und seine Bekanntheit wieder steigern zu können.