Noch vor Weihnachten zu bekommen

Alle Weine von Uwe Nows und Frank Drees – und viele weitere – sind online erhältlich unter rot-weiß-lecker.de, 0170 / 7614069. Wer probieren will: Es gibt sie an der Stehbierbude 116einhalb an der Dortmunder Saarlandstraße im Ausschank.

Wer noch ein Geschenk für Weihnachten braucht: Versenden ist nicht mehr möglich, aber eine Selbstabholung in Stockum oder im Lager in Dortmund. Die drei Lecker-Sorten kosten je 6,50 Euro pro Flasche, die „Büdchen Edition“ 7,90 Euro.

Auch eine Geschenkidee: Uwe Nows ist als Lecker-Coach für Weinproben zu buchen. Dabei bringt er natürlich nicht nur seine eigenen Sorten mit, sondern je nach Absprache die gewünschte Geschmacksrichtung. Bei den Proben erklärt der Wittener viel über Weinherstellung und lässt die Teilnehmer Aromen schnuppern. Für zehn Personen kostet ein dreistündiger Abend ab 150 Euro. Je nach gewünschtem Wein kann es auch teurer werden.