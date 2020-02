Witten. Die Delegierten haben am Samstag im „Zweibrücker Hof“ in Herdecke abgestimmt: Der Jurist Oliver Flüshöh ist ihr gemeinsamer Landratskandidat.

Oliver Flüshöh offizieller Landratskandidat von CDU und FDP

Die Kreisversammlungen von CDU und FDP haben am Samstag (1.2.) ihren gemeinsamen Landratskandidaten Oliver Flüshöh nun offiziell in das Rennen um die Spitze im Kreishaus geschickt. Bei den sogenannten Aufstellungsversammlungen der Parteien im „Zweibrücker Hof“ in Herdecke unterstützten die Delegierten der CDU den Juristen mit 100 Prozent. Bei der FDP erhielt der 44-Jährige 95 Prozent der Stimmen.

Flüshöh will sich für eine solide Haushaltspolitik stark machen

In seiner Vorstellungsrede verwies Flüshöh auf „die Desaster in der Kreispolitik der vergangenen fünf Jahre“ – wie etwa die „verschleuderten Rettungsdienstgebühren“ in Millionenhöhe. Der Schwelmer, der Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion ist, möchte, sich als Landrat stark machen für eine Sicherung des Wirtschaftsstandortes EN-Kreis und eine solide Haushaltspolitik. Diese solle den Städten im Kreis eine langfristige Planbarkeit für Investitionen in Bildung und Infrastruktur ermöglichen, so Flüshöh. Darüber hinaus werde er die Themen Sicherheit – etwa im Bereich Digitalisierung – sowie den Klimaschutz in den Fokus seiner Arbeit nehmen.

Der CDU-Kreisvorsitzende Ralf Brauksiepe zeigte sich davon überzeugt, dass mit Oliver Flüshöh „der Wechsel im Kreishaus nach 70 Jahren SPD-Führung gelingen wird“. SPD und Grüne im Kreis haben Landrat Olaf Schade erneut als Kandidaten nominiert.