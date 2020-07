Pedelecfahrer verletzt sich bei Sturz in Witten schwer

Ein Pedelecfahrer ist in den Straßenbahnschienen auf der Bahnhofstraße in Witten hängen geblieben und schwer gestürzt.

Witten. Ein Pedelecfahrer aus Witten ist in den Schienen auf der Bahnhofstraße hängen geblieben und gestürzt. Dabei hat er sich schwer verletzt.

Ein 53-jähriger Pedelecfahrer aus Witten ist mit seinem Gefährt in der Innenstadt in Straßenbahnschienen geraten und gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer.

Der Mann fuhr am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Kurz vor der Einmündung zur Beethovenstraße wollte er offenbar eine Straßenbahn links überholen. Dabei geriet er in die Schienen und stürzte. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Witten