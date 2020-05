Polizei: Autofahrer aus Witten stirbt bei Unfall in Dortmund

Zu dem tödlichen Unfall eines Mannes aus Witten kam es am Mittwochmorgen (26.5.) gegen 7.10 auf der Universitätsstraße in Dortmund, hier eine frühere Aufnahme, die nichts mit dem Unfall zu tun hat.

Witten. Ein 49-jähriger Autofahrer aus Witten ist mit seinem Wagen am Mittwochmorgen gegen einen Baum in Dortmund geprallt. Er starb an der Unfallstelle.

Ein 49-jähriger Wittener ist bei einem Autounfall am Mittwochmorgen (26.5.) in Dortmund-Eichlinghofen tödlich verunglückt. Der Mann befuhr die Universitätsstraße in Richtung Witten-Stockum, als er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum prallte und aus dem Auto geschleudert wurde. Der Wittener starb an der Unfallstelle. Wegen der Unfallursache wird noch ermittelt.

Um den Unfall aufnehmen zu können, sperrte die Polizei die Universitätsstraße komplett. Zu dem tragischen Unglück kam es gegen 7.10 Uhr, als der Berufsverkehr bereits im Gange war. Auf Wittener Gebiet geht die Universitätsstraße später in die Hörder Straße über.