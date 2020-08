Polizei erwischt in Witten Sprayer nach Bäckerei-Einbruch

Witten. Erst geklaut, dann gesprüht: Die Polizei in Witten hat einen Mann geschnappt, der unter anderem in der Lutherstraße Steine besprüht haben soll.

Die Polizei in Witten hat am Sonntagnachmittag (2.8.) einen Mann erwischt, der an der Lutherstraße Bodensteine mit blauer Farbe besprüht hat. Die Beamten trafen den 37-Jährigen aus Wetter am Tatort, dem Basketballplatz nahe des Hauses am Park, an. Die benutzten Sprühdosen hatte er noch dabei.

Bei der Bearbeitung des Falls wurde aber festgestellt, dass er kurz vor seiner „künstlerischen Tätigkeit“ als Tatverdächtiger eines Ladendiebstahl in einer Bäckerei an der Hammerstraße in Frage kommt. Hier soll er mehrere Getränke aus der Auslage entwendet haben. Das Kriminalkommissariat in Witten hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

