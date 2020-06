“Falsche Polizisten“ rufen derzeit vermehrt in Witten an. Die Polizei warnt vor der Masche.

Kriminalität Polizei warnt vor Anrufen „falscher Polizisten“ in Witten

Witten. Trickbetrüger versuchen aktuell ihr Glück vermehrt in Witten. Am Telefon geben sie sich als Polizisten aus. Die Polizei warnt vor der Masche.

Derzeit rufen verstärkt Trickbetrüger in Witten an und geben sich als Polizisten aus. Darauf weist die Polizei nun hin. Vor allem in Bommern und Stockum soll es seit Montagmorgen (29.6.) zu vielen solcher Anrufe gekommen sein.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche. Wer einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten bekommt, solle auflegen und anschließend die richtige Polizei verständigen. Auch rät die Polizei, niemals Unbekannte in die Wohnung zu lassen und Fremden auf keinen Fall Geld zu übergeben.

Betrüger wollen Geld der Opfer „in Sicherheit bringen“

Das Vorgehen der Betrüger ist seit vielen Jahren ähnlich. Am Telefon meldet sich ein vermeintlicher Polizist, der eine absurde Geschichte auftischt. Das Ziel: das Geld der Betroffenen „in Sicherheit“ bringen. Meist soll das ausgewählte Opfer Bargeld und/oder Schmuck aus Gründen der Spurensicherung vor die Türe legen oder einem Boten übergeben. „Echte Beamte würden nie anrufen und die Herausgabe von Bargeld verlangen“, so die Polizei.

Wichtig sei, das aktuelle Gespräch auch wirklich zu beenden, bevor der Notruf 110 gewählt wird. Geschehe dies aus dem laufenden Telefonat heraus, könnten die Betrüger das Gespräch mithören und weitere Detailkenntnisse erlagen, die ihnen nützlich sein können.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.