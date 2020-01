Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Redner kommen meist ohne Gage

Die Himmelwärts-Gottesdienste finden im Winter monatlich an fünf Sonntagen im Saalbau statt. Im Sommer gibt es kleinere Ausgaben in der Pop-Akademie. Der Gottesdienst mit Margot Käßmann findet am 2. Februar um 18 Uhr im Saalbau Witten statt.

Durchschnittlich nehmen 550 Besucher an den Gottesdiensten teil. Etwa die Hälfte der Gäste sind keine regulären Kirchgänger.

Die Redner bekommen in der Regel für ihre Auftritte kein Geld. Ausnahmen gibt es für Gäste, die von ihrer Auftritts-Gagen leben müssen.