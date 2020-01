Siemens in Rüdinghausen

Siemens in Rüdinghausen

1970 hatte Siemens an der Brauckstraße ein Werk für Telekommunikationsanlagen eröffnet. Es wurde von der Deutschen Bundesbahn ans Schienennetz angeschlossen und die Bundesrepublik Deutschland hat an der A 44 die Anschlussstelle Witten-Annen/Rüdinghausen gebaut. Siemens kaufte das Gelände von der Stadt Witten zum symbolischen Preis von 1 DM. Darüber hinaus gab es eine Option auf das Areal hinter dem Werk, für den Fall, dass man in Witten expandieren möchte. 1985 führte diese Option dazu, dass ein Teil des Kleingartenvereins Mellmausland umgesiedelt werden musste.

1999 aber verlagerte Siemens die Produktion von Fernsprechanlagen, das Werk wurde als „Vogt electronic Witten GmbH“ neu gegründet, hatte aber zunehmend Schwierigkeiten. 2008 entstand auf dem Gelände der Bauhaus-Baumarkt. Außerdem zog Faiveley Transport aus Remscheid nach Witten, und produzierte in den früheren Lagerhallen Bremsscheiben für Züge. 2018 hatte Faiveley den Umzug nach Bochum angekündigt.