Begeisterung bei einem Parteitag sieht anders aus

Witten. Vom Kreisparteitag der CDU in Witten ist nicht das erhoffte Signal des Aufbruchs ausgegangen. Wie will sie die nächste Kommunalwahl gewinnen?

Von schlechter Stimmung kann man beim CDU-Kreisparteitag zwar nicht sprechen. Aber ein Signal des Aufbruchs, wie es sich Wittens Vize-Bürgermeister König in seinem Grußwort gewünscht hatte, sieht anders aus. Dafür hätte mehr Begeisterung aufkommen müssen.

Festzuhalten bleibt ein schwaches Ergebnis des noch einmal wiedergewählten Vorsitzenden Ralf Brauksiepe. Mit seinem plötzlichen Austritt aus dem Bundestag nach der Wahl 2017 hat er zu vielen vor den Kopf gestoßen. Das bekam der Hattinger jetzt zu spüren. Er muss sich selbst fragen, ob er sich und seiner Partei einen Gefallen hat, indem er noch einmal für das Amt des Vorsitzenden angetreten ist.

Bundespolitik muss zweitrangig sein

Brauksiepe hat wenig zur Kreispartei gesagt, dafür war er wohl zu lang im Bundestag. Wie will er die EN-Union noch auf die so wichtigen Kommunalwahlen vorbereiten? Und: Hat er noch genug Rückhalt? Die Kreis-CDU muss sich den Menschen in den Städten widmen, Bundespolitik ist da erstmal zweitrangig. Sie braucht einen Mann (oder eine Frau) an der Spitze, der oder die sich mit Leib und Seele der Kreis- und Ortspolitik verschrieben hat. Die Frage ist, ob Ralf Brauksiepe das noch kann.