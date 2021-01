Sonne bringt Wittenern viele Lichtblicke am Neujahrstag

Viel los war am Neujahrstag rund um den Kemnader See. Spaziergänger nutzten das schöne Wetter für eine gemütliche Runde.

Witten. Es kann nur besser werden. Dieses Motto steht über dem Jahreswechsel 2020/2021. Und das Wetter spielte am Neujahrstag schon mal mit.

So ruhig wie 2020 ausgeklungen ist, so ruhig hat auch das neue Jahr angefangen. , die Parkplätze rappelvoll. Die Stimmung aber war ruhig und beschaulich - so erlebte es unser Fotograf Walter Fischer bei seinem Rundgang am frühen Nachmittag. Ob sich die Ausflügler noch von Silvester erholen mussten? An den ausschweifenden Partys kann das wohl kaum gelegen haben...

Doch während viele Wittener das schöne Wetter am See genossen, blieb es in der Innenstadt fast totenstill. Die Bahnhofstraße wirkte am Nachmittag wie ausgestorben. Nicht einmal viele Knallerreste auf dem Boden erinnern daran, dass die Stadt am Vorabend Silvester gefeiert hat.

