Witten. Die SPD Witten war bei einer Anfrage zum Thema „nachhaltiges Bauen“ ´nach eigenen Angaben schneller als die Grünen. Auch sie setzt auf Holz.

SPD Witten: Anfrage zum Bauen mit Holz vor Grünen gestellt

Die SPD hat nach eigenen Angaben bereits eine Woche vor den Grünen einen Anfrage an die Stadt zu nachhaltigem Bauen mit Holz gestellt. „Zumindest kann man sagen, dass an dieser Stelle zwei politische Kräfte in dieselbe Richtung ziehen“, heißt es aus der Fraktion.

In ihrer Anfrage nehmen SPD-Fraktionsvize Christoph Malz und die schulpolitische Sprecherin Birte Güting ebenso wie die Grünen Bezug auf den geplanten Erweiterungsbau der Uni. Damit setze die Hochschule Maßstäbe, sowohl was die hauptsächliche Verwendung von Holz angeht als auch die „Flexibilität der Raumaufteilung“. Vor diesem Hintergrund macht es nach Angaben der SPD-Fraktion „Sinn zu überlegen, ob künftige Bauprojekte an Wittener Schulen diesem Beispiel folgen könnten“.

Wittener SPD sieht neben Klimaschutz auch „pädagogischen Effekt“

Neben den positiven Auswirkungen auf den Klimaschutz käme dabei auch ein pädagogischer Effekt zum Tragen, heißt es in der Anfrage an die Bürgermeisterin. „Die Schüler könnten durch das Lernen in entsprechend gestalteten Gebäuden oder Bereichen über viele Generationen gut an das Thema Nachhaltigkeit herangeführt werden.“

Die SPD will von der Stadt wissen, ob der Einsatz von „nachwachsenden Baustoffen“ bei anstehenden Schulprojekten grundsätzlich vorstellbar wäre. Als Beispiele nennen die Genossen die geplante dritte Gesamtschule und Anbauten für das Albert-Martmöller- und Ruhr-Gymnasium. Gefragt wird auch, ob sich beim Bauen mit Holz Mehrkosten gegenüber einer herkömmlichen Bauweise ergäben und – falls ja – mit welcher Höhe hier zu rechen sei.

Auskünfte wünscht sich die Fraktion auch über mögliche Förderprogramme, die nachhaltiges Bauen an Schulen unterstützen. Außerdem will die Partei wissen, ob nachhaltiges Bauen aus Sicht der Verwaltung Schwachpunkte beziehungsweise Nachteile hat. „Wenn ja, welche wären das?“