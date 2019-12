Stadtverwaltung Witten geht in die Weihnachtsferien

Auch das Märkischen Museum an der Husemannstraße in Witten geht – wie viele städtische Einrichtungen – in die Weihnachtsferien.

Witten. Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind ab Samstag bis einschließlich Neujahr geschlossen. Ein paar Ausnahmen gibt es aber doch.

Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind in diesem Jahr von Samstag (21.12.) bis einschließlich Neujahr (1.1.2020) geschlossen. Dennoch werden einige Not- und Bereitschaftsdienste eingerichtet. Außerdem haben manche Einrichtungen geänderte Öffnungszeiten. Etwa ein Drittel der Beschäftigten ist in der Zeit im Einsatz, darunter besonders bei der Feuerwehr, im Winterdienst und bei der Müllabfuhr.

Not- und Bereitschaftsdienst von Standesamt und Friedhofsverwaltung

Das Standesamt und die Friedhofsverwaltung bieten in der Pferdebachstraße 109 Notdienste für Sterbefälle an. Das Standesamt ist dort am 27. Dezember ( 581-3404 und -3408) von 8 bis 12 Uhr erreichbar, um die nötigen Urkunden für Sterbefälle zu bekommen. Der Notdienst der Friedhofsverwaltung ist am 23., 27. und 30. Dezember von 8 bis 12 Uhr (02302 / 581-3513) besetzt.

Die Bücherei hat am Freitag, 27.12., bis 18 Uhr und am Samstag, 28.12., bis 13 Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten ist es also möglich, die Bibliothek zu besuchen und Bücher auszuleihen. Über die „Außenklappe“ können Nutzer ihre Medien durchgängig zurückgeben. Und in der OnleiheRuhr ist es wie immer rund um die Uhr und ohne Feiertagspause möglich, Medien auszuleihen.

Die Stadtteilbibliothek in Annen macht vom 23.12. bis zum 3.1. und die Stadtteilbibliothek Herbede vom 20.12. bis zum 3.1. Ferien.

Saalbaukasse ist bis einschließlich 5. Januar geschlossen

Für die Saalbaukasse gelten folgende veränderte Öffnungszeiten: Die Kasse ist in der Zeit vom 23. Dezember bis einschließlich 5. Januar geschlossen. Auch die Verwaltung von Saalbau und Haus Witten ist in diesem Zeitraum nicht durchgängig besetzt. Ab dem 6. Januar 2020 sind die Mitarbeiter wieder zu den gewohnten Zeiten erreichbar.

Das Stadtarchiv ist vom 23.12. bis zum 5.1. nicht besetzt. Ab Montag, 6.1., ist das Team des Stadtarchivs wieder wie üblich erreichbar. Anfragen und Termine zur privaten Forschung werden allerdings erst wieder ab dem 13.1. angenommen.

Das Märkische Museum Witten ist von Montag (23.12.) bis einschließlich 1. Januar geschlossen und freut sich ab 2. Januar wieder über Besucherinnen und Besucher. Auch die Musikschule macht Weihnachtsferien. Vom 23.12. bis zum 6.1. ist die Schule geschlossen. Der Unterricht beginnt wieder am 7.1., ebenso ist die Geschäftsstelle dann wieder wie gewohnt dienstags von 12 bis 15 Uhr und donnerstags von 8 bis 12 Uhr erreichbar.