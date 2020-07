Stadtwerke: Witten hat jetzt 22 Ladesäulen für Elektroautos

Witten. Die magische Zahl „20“ ist bei den Ladesäulen für Elektroautos jetzt in Witten überschritten. Die Stadtwerke haben zwei neue Punkte eingerichtet.

Die Stadtwerke Witten haben zwei neue Ladesäulen für Elektroautos installiert, am Bommerfelder Ring 108 und an der Ardeystraße auf dem Parkplatz der Husemann-Sporthalle.

Damit erhöht sich die Zahl der Ladesäulen im Stadtgebiet auf 22. Alle werden nach Angaben des heimischen Energieversorgers zu 100 Prozent ohne Aufpreis mit Ökostrom betrieben. Das Netz soll weiter ausgebaut werden.

Weitere Ladestationen in Witten geplant

„Wir haben bereits die nächsten Standorte für neue Ladepunkte im Blick“, sagt der E-Mobilitätsexperte der Stadtwerke, Sören Smietana. Aufgrund der sehr guten Auslastung wolle man etwa den „beliebtesten“ Standort an der Uthmannstraße am Platz der Gedächtniskirche weiter aufstocken, ebenso an der Hörder Straße 330 in Stockum.

Gefragt sind auch Vorschläge für weitere neue E-Zapfsäulen – ob im öffentlichen Raum, beim Arbeitgeber oder am Lieblingssupermarkt. „Elektroautos aufzuladen macht vor allem dort Sinn, wo Menschen verweilen“, so Smietana. Dank einer neuen Karte, die mit der Stadt eingeführt wurde, sei es nun noch einfacher, Wunschplätze für neue Ladestationen vorzuschlagen. Die Stadtwerke prüfen die Machbarkeit.

