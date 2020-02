Witten: Stadtwerke warnen vor betrügerischen Anrufen

Die Stadtwerke Witten warnen vor einem Betrüger, der telefonisch Bankdaten in Erfahrung bringen möchte.

Witten. Vorsicht, Falle! Ein Unbekannter, der sich in Witten als Stadtwerke-Hauptabteilungsleiter ausgibt, will am Telefon Bankdaten erfragen.

Die Stadtwerke Witten warnen einmal mehr vor betrügerischen Anrufen. Eine Wittenerin hatte sich am Montag (17.1.) bei dem heimischen Energieversorger gemeldet, ein Anrufer habe ihre Bankdaten am Telefon erfragen wollen.

Der unbekannte Anrufer habe sich als Markus Borgiel ausgegeben, Hauptabteilungsleiter „Vertrieb und Beschaffung“ der Stadtwerke. Unternehmenssprecherin Isabell Raddatz: „Wir erfragen keine Bankdaten per Telefon und wissen leider noch nicht, ob es weitere derartige Anrufe gegeben hat.“ Geschäftsführer Andreas Schumski will in der Sache Anzeige gegen Unbekannt erstatten.