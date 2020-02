Orkantief Sabine Sturm: Schulen in Witten sagen Unterricht und Konzert ab

Witten. Vom drohenden Orkan „Sabine“ ist in Witten Sonntagmorgen noch nichts zu spüren. Die Sonne scheint, teilweise ist es windig. Wann kommt der Sturm?

Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Am Sonntagmorgen (9.2.) scheint in Witten die Sonne, alles ist friedlich. Hier und da bläst der Wind aber schon kräftiger, gerade in den höheren Lagen. Aber noch deutet nichts auf das drohende Sturmtief „Sabine“ hin. Feuerwehr und Rettungsdienste sind vorbereitet.

„Wir warten die nächste Lagemeldung ab“, sagt ein Sprecher der Berufsfeuerwehr am Sonntag gegen 9.30 Uhr. Gemeint sind auch und vor allem weitere Prognosen des Deutschen Wetterdienstes. „Sobald wir genaue Informationen haben, reagieren wir.“ Nachmittags soll der Wind stetig zunehmen. Eine Sturmwarnung gilt für Witten ab 16 Uhr. „Der eigentliche Orkan soll ja erst nachts kommen“, so der Feuerwehrsprecher. Es werden Windgeschwindigkeiten von 100 bis 120 km/h erwartet.

Noch hat man die Besetzung auf der Hauptwache nicht hochgefahren. Dort halten aktuell 16 Mann die Stellung. Wenn „Sabine“ die Backen aufbläst und über Witten hinwegfegen sollte, soll die Zentrale verstärkt werden. Natürlich seien auch die Freiwilligen alarmiert, heißt es. Kettensägen gebe es genug.

Kein Unterricht an Wittener Helene-Lohmann-Realschule und Hardenstein-Gesamtschule

Falls „Sabine“ die Stadt zum Wochenstart durcheinanderwirbelt, können Schulen und Kitas am Montag (10.2.) geschlossen bleiben. Eine offizielle Meldung der Stadt gab es dazu bisher nicht. Einige Schulen haben auf ihren Internetseiten aber bereits mitgeteilt, dass Montag kein Unterricht stattfindet, etwa die Helene-Lohmann-Realschule in Bommern, die Hardenstein-Gesamtschule in Vormholz oder die Blote-Vogel-Schule in Annen.

Bei der Hardenstein-Schule heißt es auf deren Internetseite: „Wir folgen der Empfehlung des Schulministeriums und möchten nicht die Sicherheit unserer Schüler gefährden.“ Die Schüler mögen den freien Tag nutzen, „um Erlerntes zu wiederholen“.

Wittener Eltern entscheiden, ob Schulweg zumutbar und sicher ist

Viele Wittener Schulen verweisen auf ihrer Homepage auf eine Mail des Schulministeriums. Danach entscheiden die Eltern, ob sie ihre Kinder schicken oder nicht. Ist der Schulweg sicher oder zu gefährlich? Wenn Kinder zuhause bleiben, sollte die Schule sofort informiert werden.

Schulen, die jetzt noch nicht den Unterricht am Montag abgeblasen haben, behalten sich weitere Entscheidungen je nach Wetterlage vor. Darüber wollen sie die Eltern dann umgehend auf der Internetseite der Schule informieren. Die Betreuung von Schülern, die in die Schule kommen, gilt allgemein als gewährleistet. Die Lehrer sind verpflichtet, zur Schule zu kommen, sofern ihnen das aufgrund der Wetterlage zumutbar ist. Die Harkortschule wird trotz des Sturms am Montag offen sein, wie es heißt.

Beethoven-Konzert in der Wittener Blote-Vogel-Schule abgesagt

Es werden auch Veranstaltungen an diesem Sonntag abgesagt, zum Beispiel das Beethoven-Konzert des Sinfonischen Orchesters der VHS um 17 Uhr in der Blote-Vogel-Schule. Die solisten kämen aus Köln und einige Orchestermitglieder aus dem Umland, hießt es. „Das Risiko, dass sie nicht mehr nach Hause kommen beziehungsweise wenige Besucher kommen, war uns zu groß“, teilten die Veranstalter mit. Das Konzert werde am Sonntag, 16. Februar, zur gleichen Zeit nachgeholt.