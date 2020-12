Umtausch und Gutscheine: Wie geht das im Lockdown in Witten?

Lauter bestellte Ware wartet bei Christine Gassmann-Berger in Witten darauf, abgeholt zu werden. Das geht auch zwischen den Jahren. Gutscheine können ebenfalls eingelöst werden. Alles nach vorheriger Absprache und hinten an der Warenausgabe auf dem Parkplatz.

Witten. Die Läden in Witten sind wegen Corona zwar dicht. Kann man trotzdem Geschenke zwischen den Jahren umtauschen oder Gutscheine einlösen?

Zwischen den Jahren ist Umtauschzeit. Und viele Geschenkgutscheine wollen eingelöst werden. Aber wie geht das, wenn die Geschäfte wie jetzt geschlossen sind? Die Händler in Witten regeln es während des Lockdowns unterschiedlich.

Die Läden, die selbst im Shutdown für ihre Kunden da sind, sowohl im Netz als auch vor Ort durch einen , dürften Kunden bei Umtausch- oder Gutscheinfragen ebenfalls behilflich sein. Ein Beispiel ist Intersport in der Stadtgalerie. Zwar warten die meisten Kunden wohl, bis der harte Lockdown vorbei ist. „Generell ist es aber möglich, Ware umzutauschen“, sagt Inhaber Feti Güvenc.

Im Sportgeschäft in der Stadtgalerie in Witten sind Laufschuhe, Wanderstöcke und andere Fitnessartikel gefragt

Besonders beliebt sind momentan Laufschuhe und Wanderstöcke sowie Fitnessartikel für den Sport zuhause. Nicht verwunderlich: „Alles was mit Skifahren zu tun hat, wird kaum nachgefragt“, so Güvenc. Bezahlt werden kann an der Abholstation an der Warenannahme zur Hammerstraße in bar, mit einem Gutschein oder auf Rechnung.

Edelgard und Lena Tuszynski betreiben in der Bahnhofstraße das Dessousgeschäft „Busenfreundin“. Während des vereinbaren sie Termine mit ihren Kundinnen telefonisch oder per Mail, dann kann die Unterwäsche abgeholt werden. Im Falle eines Umtauschs verläuft der Warentausch umgekehrt – die Kundin ruft vorher an und gibt das unpassende Teil zu einem fest vereinbarten Termin zurück.

"Busenfreundin" in Witten: Gutscheinverkauf lief noch besser als im letzten Jahr

Gezahlt wird mit Vorliebe im Voraus über „Pay Pal“, auf Rechnung oder mit einem Gutschein. „Der Gutscheinverkauf verlief in diesem Jahr sogar besser als im letzten“, sagt Edelgard Tuszynski. Noch kämen sie ganz gut zurecht. Trotzdem hofft die Wittenerin natürlich darauf, den Laden bald wieder zum Stöbern zu öffnen.

Ein Stück die Bahnhofstraße hoch, bietet die Mayersche ebenfalls einen Abholservice an. Buchhändlerin Beatrix Buchmann rät dazu, mit dem Umtausch und dem Einlösen von Gutscheinen bis nach dem zu warten. „Ein Gutschein lässt sich über Jahre einlösen. Die Umtauschfristen wurden verlängert und kulant sind wir auch.“

Im haben viele Wittener ebenfalls vor Weihnachten Gutscheine gekauft. Es wurden aber kaum welche zwischen den Jahren eingelöst. "Die meisten Kunden möchten stöbern, wenn sie einen Gutschein geschenkt bekommen haben. Das ist momentan nicht möglich“, sagt Geschäftsführerin Elisabeth Gassmann-Berger.

Im Kaufhaus Gassmann in Witten werden jetzt oft Glühbirnen verlangt

Im Falle eines Umtauschs werde die Ware an der Abholstelle (Zufahrt über den Parkplatz an der Breddestraße 23) zurückgenommen. Der Kunde erhält als Rückzahlung einen Gassmann-Gutschein. Über die Abholtheke ging in den letzten Tagen des Jahres noch allerhand.

Viel gefragt sind verschiedene Sorten Glühbirnen, aber auch Nachthemden und Bademäntel“, so Gassmann-Berger. Einige Kunden riefen in Panik an, weil sie noch auf die Schnelle einen neuen Raclette-Grill für Silvester bräuchten. Gerne kommen sie dann eben vorbei, um die Ware hinten am Parkplatz in Empfang zu nehmen.

Vor dem Abholstand der Buchhandlung Lehmkuhl bildet sich trotz grauem Winterwetter manchmal sogar eine kleine Schlange. Inhaberin Sabine Wirths-Hohagen freut sich über diese Resonanz im Lockdown. Und Zeit zum Lesen haben die Leute ja - wenn nicht jetzt wann dann?

Buchhändlerin aus Witten legt Ware zum Abholen in eine kleine Wanne

Auf dem Abholtisch am Rathausplatz steht eine kleine Wanne. Dort legt die Buchhändlerin die bestellten Bücher hinein, wenn der Kunde sie abholen will. „Umgetauscht wird bisher kaum etwas. Aber auch das ist möglich, der Ablauf wäre dann umgekehrt“, sagt Wirths-Hohagen. Gutscheine können ebenfalls eingelöst werden. Bei Lehmkuhl wurde im Dezember nicht nur viel Lesestoff, sondern es wurden auch ungewöhnlich viele Grußkarten gekauft. "Gerade in Zeiten von Corona senden sich die Menschen viel Kraft per Post."

