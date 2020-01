Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viele Unternehmen bieten Home Staging an

Wiebke Rieck verschönert auch bewohnte Immobilien. Dafür wird die Wohnung oder das Haus „entpersonalisiert“, d.h. persönliche Artikel müssen raus, die Räume erhalten möglichst einen Möbelhaus-Charakter. Kostenpunkt: 600 Euro.

In der näheren Umgebung bieten einige andere Unternehmen ebenfalls Homestaging an. Zum Beispiel „raumcouture“ in Hattingen, „Vierwinkel“ in Bochum, „Impuls“ in Hagen oder „Designs for Life“ in Schwelm.