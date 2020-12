Kommentar Was von dem Jahr in Witten bleibt und worauf wir uns freuen

Witten. Keine Frage, dieses Corona-Jahr wird man auch in Witten nicht so schnell vergessen. Es gab viele Tiefpunkte. Und was erwartet uns 2021?

Was für ein Jahr. Das Coronavirus hat das Leben in Witten bestimmt. Da geriet selbst eine Kommunalwahl mit einem spektakulären Bürgermeisterwechsel fast zur Randnotiz.

Wirklich schlimm war es für all jene, die direkt betroffen waren. Zuallererst sind da die Toten (aktuell 26 in Witten) und Kranken (335) und ihre Angehörigen zu nennen und natürlich die, die keine Arbeit und kein Einkommen mehr hatten oder haben und auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Die Firmen mit Kurzarbeit, der Handel, die Gastronomie. Oder die, die ihre Arbeitsplätze zwar in der Pandemie, aber nicht wegen des Virus' verloren haben. Hier seien zunächst die genannt.

Volle Cafés wie das Extrablatt in Witten gibt es nicht zwischen den Jahren

Und wieder stecken wir mitten im und wieder sitzen die alten Menschen teilweise allein im Heim und dürfen keinen Besuch bekommen. Die Straßen sind wie leergefegt. Es gibt kein entspanntes Treffen zwischen den Jahren mit Freunden, wie man es von "früher" kannte, als sich Café Extrablatt oder andere Lokale schon vormittags mit fröhlichen Menschen füllten. Wer hätte gedacht, dass Witten nach dem ersten Shutdown ab Mitte März mit bis dahin nie gekannten Geschäftsschließungen nun auch noch in einen langen Winterschlaf fallen könnte?

Da war und ist immer noch Corona, das Virus, das uns aufgrund gesunkener Infektionszahlen zwar deutliche Lockerungen im Sommer bescherte. Richtig unbeschwert war diese Zeit aber auch nicht. Die Stadtwerke blieben hartnäckig bei der Schließung des und die Sorge hörte nie auf, sich anzustecken.

Spätestens mit dem Herbst kehrte der Ausnahmezustand zurück und auch die Schulen kamen nie wirklich zur Ruhe. Schon jetzt dürften sich viele Eltern, Schüler und Lehrer fragen, wie es nach den Weihnachtsferien weitergeht. Den Lehrern in Witten gebührt übrigens ebenfalls großes Lob, ermöglichten sie doch trotz der mitunter unverständlichen oder unklaren Vorgaben Unterricht, ob während der Präsenzpflicht oder digital. Nicht zu vergessen auch die Erzieherinnen, die trotz Corona weiter unsere Kinder betreuen.

Die Pfleger, die Ärzte, die Erzieherinnen, die Kassiererin im Supermarkt und all die anderen, die jetzt unerwähnt bleiben, sie halten unseren Laden am Laufen, auch in Witten. Die Einzelhändler zeigen sich spätestens jetzt im zweiten Lockdown flexibel und ermöglichen Bestellungen, auch dann, wenn die Ladentür geschlossen bleibt. Viele Wirte retten sich mit Menüs zum Mitnehmen über die Zeit - und damit dem ein oder anderen nicht nur das Feiertagsessen. Welches Geschäft bis dahin mit dem Online-Handel nichts am Hut hatte, dürfte es seit der Pandemie schnell bereut haben.

Die Kirchen haben gezeigt, dass sie ebenfalls digital können, die einen mehr, die anderen weniger. Auch daraus werden sich Konsequenzen ergeben, ergeben müssen, wenn dieser ganze Spuk einmal vorbei ist. Mit ansprechenden Formaten im Internet - wie es beispielsweise St. Pius in Rüdinghausen oder die evangelischen Gemeinden in Annen oder Herbede vorgemacht haben - wird man so manchen (zurück-) gewinnen können, der längst nicht mehr zum klassischen Zehn-Uhr-Gottesdienst am Sonntagmorgen in Johannis erscheint.

Bleibt niemand in Witten allein?

Nicht nur die Kirchen, die Schulen, die Unternehmen, der Handel, die Gastronomie haben in der Krise dazugelernt. Wir haben alle lernen müssen. Etwa, dass der Austausch mit anderen durch nichts zu ersetzen ist, ob die gesellige Runde beim Griechen mit Freunden oder der oder Krankenhaus. Soziales Leben ist unverzichtbar. Alles andere macht krank. Wer schon einsam war, ist es in dieser schweren Zeit vielleicht noch etwas mehr geworden. Ein Appell an alle, nicht nur die kirchlichen Würdenträger, sich mehr denn je um den Nächsten zu kümmern. Dieser Nächste kann der Nachbar sein, aber auch jeder andere.

Von diesem Jahr bleibt aber auch Dankbarkeit, etwa dafür, dass viele längst wieder genesen sind, in Witten 1407 Menschen bis zum heutigen Tag. Und dass viele - das gehört ja ebenfalls zur Wahrheit - gar nicht direkt von der Corona-Krise betroffen sind, dass das Gehalt immer noch pünktlich auf dem Konto war, oft sogar Weihnachtsgeld, selbst bei den dass man auf den Spaziergang oder Sport gerade an der frischen Luft nie verzichten musste, ebenso wenig wie auf ein Telefongespräch, und vielleicht ja auch doch so etwas wie Nächstenliebe im Kleinen erfahren hat.

Fehlte uns die volle Innenstadt in Witten im Advent wirklich?

Wer die Krise zum Innehalten nutzen konnte, wer zu mehr Entschleunigung und Konzentration auf das Wesentliche gekommen ist, wer mehr Zeit mit den Kindern verbracht hat, der hat beim Verlieren auch gewonnen. Fehlte uns die volle Innenstadt und das Geschiebe beim Glühweintrinken auf dem wirklich, so verständlich die Klagen der Händler und Schausteller über die entgangenen Umsätze sind? Wann hat man an einem dritten Adventssamstag jemals so viele Menschen und Familien auf dem Hohenstein getroffen, entspannt und nicht einkaufsgestresst?

Blicken wir also optimistisch nach vorn, seien wir zuversichtlich. Es kann ja nur besser werden. Freuen wir uns auf den Sommer an der Ruhr, im Stadtpark, in der City, das Grillen im Garten, wenn bis dahin hoffentlich viele in Witten sind, wenn man wieder draußen im Café sitzen kann, wenn die Infektionszahlen deutlich gesunken sind und der Lockdown hoffentlich Geschichte ist. Freuen wir uns auf das Leben.

