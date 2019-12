Witten: 20 Jahre alter Kalender stellt Lebenskünstler vor

Zum Jahrtausendwechsel, vor 20 Jahren, hatte sich die aus Danzig stammende und in Witten lebende Fotografin Krystyna Dobek etwas ganz Besonderes vorgenommen. Die heute 58-Jährige Fotografin wollte in einem Jahreskalender „Menschen aus Witten“ zeigen, Portraits von Frauen und Männern, die sie für Lebenskünstler hielt. 20 Jahre später leben nicht mehr alle der so Vorgestellten – wie etwa die legendäre „Mutter“ des Wittener Folkclubs Hildegard Doebner. Ein Blättern im Kalender weckt viele Erinnerungen.

Auch die im Jahr 2000 verstorbene Wittener “Folkmutter“ Hildegard Doebner hat Krystyna Dobek fotografiert. Foto: Repro: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Gesichter und Geschichten für jede Woche des Jahres 2000 hat Krystyna Dobek zusammengestellt. Zu sehen sind im Kalender, den es leider nicht mehr zu kaufen gibt, nicht nur 52 Menschen, sondern 62. Denn es sind auch Paare darunter.

Hinter jedem Wochenkalenderblatt findet man Texte der Journalistinnen Christine Carstens und Beate Schwedler, die die gezeigten Menschen vorstellen. „Einige Protagonisten sind zu Freunden geworden, so wie der Yogalehrer Anup Singh“, erklärt Krystyna Dobek, die in Dortmund Grafik- und Webdesign studiert hat und heute im Gebäude FEZ an der Wittener Uni ein Grafikbüro betreibt.

Der Bass spielende Schuster Dieter Köster

Dobeks Kalender ist von einem großen stadtge­schichtlichen Wert, erzählt er doch auch interessante Lebensläufe von Wittenern und zeigt diese in ihrem damaligen Umfeld – daheim oder bei der Arbeit. So zeigen die März-Blätter auch den fröhlichen, Bass spielenden Schuster Dieter Köster, der sein Geschäft am Boni-Center hat. Im Mai/Juni schaut einen Ruud van Laar an, der lange Jahre das Haus Rauendahl bewirtschaftete und als DJ arbeitete.

Uwe Fielicke hat Krystyna Dobek (58) in seiner Wittener Werkstatt fotografiert. Foto: Repro: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Das Sep­temberblatt zeigt den damals 14-jährigen Simon Nowack mit seinem Freund Meik Mohrmann. Der Wittener CDU-Ratsherr sah sich damals schon als Parlamentarier – als Sprecher des Wittener Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa).

Konrad Schily, Gründungsvater der Uni

Fahrrad-Experte Uwe Fielicke, der seinen Laden an der Ardeystraße betreibt, strahlt im roten Overall in seiner Werkstatt in Krystyna Dobeks Kamera. Auch ein liebenswerter Lebenskünstler, dessen zuverlässige Arbeit Wittener Radfahrer zu schätzen wissen.

Auch Promis gehören zu den ganz privat Abgelichteten – wie etwa Dr. Konrad Schily, FDP-Politiker und Gründungsvater der Uni Witten/Herdecke. Oder die Wittener Schauspielerin Jule Volmer, die eine Freundin von „Folkmutter“ Hildegard Doebner war, und ein eigenes Kalenderblatt bekam.

Narkosearzt war in Witten auch als Dichter bekannt

Krystyna Dobeks Kalenderfoto zeigt den heutigen Wittener CDU-Ratsherren Simon Nowack (re.) im Alter von 14 Jahren mit seinem Freund Meik Mohrmann. Foto: Repro: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Einer, der heute nicht mehr lebt, ist der Narkosearzt Wolfgang Busch, der auch als Dichter und Linolschnitzer in Witten bekannt war. Auch den in diesem November verstorbenen langjährigen WAZ-Fotografen Werner Liesenhoff hat seine Kollegin Krystyna Dobek in ihrem Kalender verewigt.

Der ist ein lebendiges Stück Heimat- und Stadtge­schichte, das zeigt, dass Witten lebhaft und lebenswert war und ist. Dies zeigt auch Dobeks Foto der zwölffachen Eltern Gina und Ralf Pott, die sich von ihr für den Kalender mit den Schuhen ihrer Kinder ablichten ließen. Oberhäupter einer gut gelaunten Großfamilie.

>>> DIE FOTOGRAFIN

Krystyna Dobek wurde 1961 in Danzig geboren. Sie studierte visuelle Kommunikation an der Fachhochschule Dortmund mit dem Diplomabschluss im Fach Foto-Design.

Die Freiberuflerin lebt und arbeitet in Witten und hat ihr Grafikbüro im Forschungs- und Entwicklungszentrum FEZ auf dem Wittener Campus. Dobek gestaltet Webseiten, Plakate, Prospekte und Briefpapier. Ihre in Korea lebende Tochter macht für sie Illustrationen.