Witten. Seit 20 Jahren haben die Schüler am Wittener Schiller-Gymnasium ein eigenes kleines Café. Davon profitieren nicht nur die hungrigen Jugendlichen.

Witten: 8000 Pausen liegen hinter Café am Schiller-Gymnasium

Wraps, belegte Käse- und Wurstbrötchen, Müsliriegel, Schoko- und Erdbeermilch – die Auslage im Schülercafé am Wittener Schiller-Gymnasium ist prall gefüllt. Lange müssen die Mitarbeiter nicht warten, bis der große Ansturm nach dem Ertönen der Pausenglocke einsetzt. Im Minutentakt gehen die Leckereien über die Verkaufstheke an die rund 600 hungrigen und durstigen Schüler.

Einen Hausmeister-Kiosk wie andere weiterführende Schulen hat das Gymnasium neben dem Rathaus nicht. Und die Mensa öffnet erst mittags. Deshalb gibt es eine Essensausgabe in einem der Klassenzimmer, die täglich von 8 bis 12 Uhr geöffnet hat. „Das Café ist aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken“, sagt Schulleiterin Janine Bartsch. Die 47-Jährige war von Anfang an dabei. 1999 ist das Café aus dem Politikunterricht heraus entstanden. Damals suchten die Jugendlichen im Schulinventar nach alten Tischen und Stühlen. 2005 zog der „Schillertreff“ mit in das neue Gebäude um.

8000 Pausen liegen hinter dem Wittener Schülercafé

800 Schulwochen, 4000 Schultage und 8000 Pausen liegen hinter den freiwilligen Helfern, die das kleine Café erst möglich machen. Um die Fünf-Tageswoche bestreiten zu können, plant der Vorstand mit etwa ca 55 Müttern, Vätern und Großeltern. Aus den Anfangszeiten sei aber niemand mehr dabei, weiß Kassenwärtin Marit Jost. „Die meisten bleiben nur so lange, wie ihre eigenen Kinder auch Schüler am Schiller-Gymnasium sind.“

In den 2000er Jahren verfügte der „Schillertreff“ über viel weniger Helfer. Nicht etwa, weil der Andrang so gering war, sondern da damals eher Mütter unter der Woche mehr Zeit hatten. „Zurzeit merken wir den Unterschied zu früher extrem und haben Schwierigkeiten, neue Helfer zu finden“, sagt Vorstandsmitglied Susanne Pätsch (50). Da kommen motivierte Schüler wie Alex Paschko wie gerufen. Der 16-Jährige hilft schon seit einem Jahr im Schülercafé aus. Das hat vor allem praktische Gründe. Denn er kann sich umsonst etwas zu essen mitnehmen. Und Freistunden lassen sich so auch viel sinnvoller überbrücken.

Überschuss wird in Aktionen am Wittener Schiller-Gymnasium investiert

Bis zu 200 Brötchen und Backwaren gehen unter den Händen von Paschko und den anderen täglich über die Ladentheke. Die frisch geschmierten Leckereien sind aber nicht das Einzige, worauf sich die Schüler stürzen. Es gibt auch spezielle Tagesangebote. Mal werden Wraps, mal Nutellaschnitten oder Wiener Würstchen im Brötchen gereicht. Langweilig wird die Speisekarte im Schillertreff nie. Die Helfer probieren immer wieder neue Sachen aus. Das Angebot ändert sich auch mit den Essgewohnheiten der Schüler.

Barbara Schadet vom „Schillertreff“ in Witten bereitet Wraps für die hungrigen Schüler zu. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Finanziert wird das Café durch die täglichen Einnahmen. Sie decken auch die Lebensmitteleinkäufe. Am Ende des Jahres steht die schwarze Null auf dem Papier. Falls doch mal ein Überschuss bleibt, wird das Geld in Aktionen investiert. Uhren, Beamer, ein digitaler Vertretungsplan und die Hausaufgabenhefte für die Fünftklässler konnten so bereits angeschafft werden. Brötchen gehen eben immer.