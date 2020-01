Witten: „Aktion pro Afrika“ packt wieder Container für Mali

Den 34. Übersee-Container für die westafrikanische Republik Mali haben jetzt viele ehrenamtliche Mitstreiter des Vereins „Aktion pro Afrika“ (APA) am Neddenburweg beladen. Medizinische Geräte – darunter Pflegebetten, Rollstühle, Gehhilfen, Mikroskope, Spritzen und Stethoskope – hat der Verein im vergangenen Jahr gesammelt.

Diese dringend benötigten Hilfsgüter werden jetzt auf dem Seeweg von Antwerpen nach Dakkar verschifft. Und auf dem Landweg über Pistenstrecken in die Südprovinz Sikasso des bitterarmen Landes gebracht. Dort gibt es so gut wie keine medizinische Versorgung. Der Verein will Hilfe zur Selbsthilfe ins Land bringen. „Eure Hilfe ist wie Schuhe anziehen, damit wir alleine laufen können“, beschrieb es die afrikanische Hebamme Berenice Sagara einmal. „Dieser Satz trifft unsere Intention haargenau“, betont Dr. Herbert Querfurt (73), Initiator und Gründungsmitglied von APA.

Mit einem Besuch in Mali vor rund 20 Jahren fing alles an

Mit einem Besuch in Mali vor rund 20 Jahren fing alles an. Für den Arzt Herbert Querfurt stand fest, den Menschen in diesem Land muss man helfen. Schnell fand der Mediziner Mitstreiter. Im Jahr 2011 wurde die „Aktion pro Afrika“ gegründet – mit dem Ziel humanitäre Projekte in Mali zu unterstützen.

Der Eingang einer Geburtenstation Mali. Die Aktion pro Afrika möchte auch hier helfen. Foto: Herbert Querfurt

Heute zählt APA knapp 50 engagierte Mitglieder. Vereinssitz ist mittlerweile die Nachbarstadt Bochum. Das Lager für die Hilfsgüter befindet sich aber nach wie vor in Witten – bei der Spedition Frank am Neddenburweg. Die Mitstreiter kommen heute aus dem gesamten Ruhrgebiet und natürlich aus der Ruhrstadt. Wie beispielsweise Sprecherin Susanne Bottländer (61). Sie ist Gründungsmitglied und macht sich seit neun Jahren ehrenamtlich für die APA-Ziele stark.

Dazu gehören beispielsweise Vorhaben wie der Bau von Schulen, Gesundheitsposten und Pumpstationen für die Trinkwasser-Versorgung. Besonders angetan hat es Susanne Bottländer das aktuelle Frauenprojekt, das Fischzucht mit Gartenbau verbindet.

Das verbrauchte Wasser aus den Fischteichen wird zur Bewässerung der Pflanzen genutzt

„Das war eine Idee der Dorfbewohnerinnen“, erzählt Bottländer. „Das verbrauchte Wasser aus den Fischteichen zur Bewässerung und Düngung der Pflanzen zu nutzen ist eine absolut nachhaltige Idee.“ Einmal im Jahr fährt eine APA-Delegation nach Mali, um vor Ort nach dem Rechten zu sehen. Ansonsten betreut die Partner-Organisation APA-Mali die Projekte. Für jedes Projekt müssen die Malier übrigens zehn Prozent Eigenleistung beisteuern.

Der Verein „Aktion pro Afrika" ist seit 20 Jahren aktiv. Gründer Dr. Herbert Querfurt hat verschiedene Projekte angestoßen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Gefördert werden einige Vorhaben vom Entwicklungshilfe-Ministerium. „Aber die Wege vom Antrag bis zum positiven Bescheid sind oft lang und steinig – wie die Wege in Mali“, so Querfurt. Ganz aktuell sucht der Verein gebrauchte Dialyse-Geräte. Im gesamten Land, das viermal so groß wie Deutschland ist und knapp 20 Millionen Einwohner hat, gibt es heute insgesamt nur 17 Dialyse-Plätze. Das will APA ändern.

Wer sich für den Reisebericht der Dezember-Delegation interessiert, ist am Dienstag, 18. Februar herzlich eingeladen, um 19.30 Uhr in den Kulturbahnhof Bochum-Langendreer, Wallbaumweg 108, zu kommen. Weitere Infos unter www.aktion-pro-afrika.de.