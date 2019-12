Witten: Als der Kernbeißer in Klaus Hinnenkamps Garten kam

Was für ein Schnappschuss: Der begeisterte Hobby-Fotograf Klaus Hinnenkamp hat in seinem Garten in Rüdinghausen einen Kernbeißer fotografieren können, der sich im Futterhäuschen an seinen Sonnenblumenkernen bedient hat. Klaus Hinnenkamps Vater war Biologielehrer und hat dem Sohn die Liebe zur Natur vererbt.

Klaus Hinnenkamp fotografiert vornehmlich Vögel, Insekten und auch heinische Reptilien. Zu seiner Vogel-Futterstelle zwei Meter vor dem Küchenfenster kamen unlängst auch ein Sperbermännchen und ein Buntspecht. Der Kernbeißer ist noch vor dem Gimpel der größte heimische Fink. Sein dreieckiger Schnabel macht ihn unverwechselbar. Kernbeißer sind auf Samen und Fruchtkerne spezialisiert, darunter Bucheckern, Hainbuchensamen und Kirschen. Im Sommer bekommt man die scheuen Kernbeißer selten zu sehen, gerne halten sie sich dann oben in den Baumkronen auf.