Helena (6) hat es schon ausprobiert. Sie hat in diesem Jahr zu Valentin mit Schmied Rainer Simmat (re.) im Bethaus in Witten ein Herzchen geschmiedet.

Bethaus Witten: Am letzten Tag des Jahres ein Hufeisen schmieden

Witten. Hufeisen sind die Glückssymbole schlechthin. Im Bethaus in Witten kann man sie am 31. Dezember schmieden. Rainer Simmat hilft.

Zum Jahresabschluss findet im Bethaus der Bergleute eine besonders schöne Aktion für den guten Zweck statt. Am Dienstag (31.12.) können dort kleine Hufeisen geschmiedet werden. Treffpunkt ist von 11 bis 17 Uhr die Muttentalstraße 35.

Die eisernen Kunstwerke bringen hoffentlich Glück. Bethaus-Besucher können ein Hufeisen für einen Euro mit nach Hause nehmen. Der Erlös aus den Einnahmen wird zu gleichen Teilen an den Verein Ruhrtal-Engel in Annen und den Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e. V. in Herbede gestiftet.