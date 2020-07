Witten: Ausflugsschiff Schwalbe nach Panne wieder im Einsatz

Die Schwalbe in Witten startet am Dienstag (21.7.) wieder zu ihren Rundfahrten.

Witten. Wer den Sommer an Bord der Schwalbe in Witten genießen will, kann das jetzt wieder tun. Mit der Reparatur ging es schneller als gedacht.

Die Schwalbe kann ab Dienstag (21.7.) wieder auslaufen. Ein Defekt in der Ruderanlage hatte das Ausflugsschiff der Stadtwerke am Wochenende kurzfristig lahmgelegt. Die Panne wurde schnell behoben. Nun gibt’s wieder täglich drei Rundfahrten durch das idyllische Ruhrtal. Los geht’s um 13, 15 und 17 Uhr (Wochenende auch 11 Uhr) am Freizeitzentrum Heveney. Tickets müssen vorher bestellt werden.

Reservierung von Tickets für die Schwalbe (Erwachsene zwölf, Kinder bis 14 Jahre 5 Euro) unter Tel. 02302 / 9173 - 450. Weitere Informationen auf www.stadtwerke-witten.de/personenschifffahrthttp://Hier_gibt_es_mehr_Artikel,_Bilder_und_Videos_aus_Witten{esc#225940089}[teaser]