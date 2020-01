5 / 18

Zeche Egbert am Bergbauwanderweg wird wieder aufgearbeitet

Die nicht mehr ganz funktionstüchtige Haspel am 13. Januar 2020 an der Ruine der Zeche Egbert in Kämpen am Bergbauwanderweg im Bereich Kämpenstraße / Speckbahn in Witten. Der Förderverein Bergbauhistorischer Stätten Ruhrrevier e.V., Arbeitskreis Witten/Muttental, wird die Sanierung und fachgerechte Wiederherstellung betreuen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

