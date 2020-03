Witten: Auto fährt am Kohlensiepen in umgestürzten Baum

Ein circa 12 bis 15 Meter langer Baum ist am Montagnachmittag (9.3.) über beide Fahrbahnen der Straße Kohlensiepen gestürzt. Ein Auto mit einem älteren Ehepaar fuhr in das Hindernis. Es entstand nur Blechschaden. Die Feuerwehr, die gegen 16.30 Uhr am Unfallort in Höhe der Einmündung zur Lange Straße eintraf, entfernte den Baum von der Fahrbahn.

Die Straße wurde währenddessen von der Polizei in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Ein zweiter Baum, der ebenfalls auf die Straße zu stürzen drohte, wurde von der Feuerwehr mittels einer Drehleiter von oben weg mit einer Kreissäge Stück für Stück abgetragen. Nach rund einer Stunde konnte die Straße, auf der sich ein langer Stau gebildet hatte, wieder für den Verkehr freigegeben werden.