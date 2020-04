Witten: Auto prallt gegen Blumenkübel und Verteilerkasten

Witten. Eine Wittenerin ist am Ostersonntag bei einem Autounfall verletzt worden. Ihr Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen Blumenkübel.

Eine 50-jährige Wittenerin und ihr elfjähriger Sohn wurden am Ostersonntag (12.4.) bei einem Autounfall in Witten-Heven verletzt. Die Wittenerin befuhr am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr die Sprockhöveler Straße in Richtung des Kreisverkehrs zur Herbeder Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam die Frau aufgrund eines "medizinischen Notfalls" mit ihrem Auto nach links von der Straße ab.

Danach kollidierte das Auto in Höhe der Hausnummer 125 mit zwei auf dem Bürgersteig aufgestellten Betonblumenkübeln. Ein Blumenkübel schleuderte gegen einen Verteilerkasten und beschädigte diesen.

Durch den Aufprall wurden die 50-jährige Fahrerin sowie ihr elfjähriger Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß, verletzt. Rettungswagen brachten die beiden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.