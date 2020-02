Witten: Bäume fallen für geplantes Hotel am Bahnhof

An der Berger-/Ecke Bellerslohstraße haben am Donnerstag (20.2.) Baum-Fällarbeiten für das geplante neue Verwaltungsgebäude der Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte und den geplanten Hotelneubau begonnen. Frank Nolte, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft zu unserer Redaktion: „Es handelt sich um vorbereitende Arbeiten. Bäume dürfen laut Bundesnaturschutzgesetz ja nur bis Ende Februar gefällt werden.“

An der Grundstücksgrenze zur Lessingstraße müssten auch einige Pappeln gefällt werden, so Nolte. „Viele der Pappeln sind auch nicht mehr standsicher und von innen hohl.“ Insgesamt würden acht Bäume gefällt. Frank Nolte betonte, dass der Vertrag mit dem Investor für das geplante Drei-Sterne-Plus-Hotel gegenüber vom Bus- und Hauptbahnhof noch nicht unterzeichnet sei. Frank Nolte: „Ich rechne damit, dass dies in den nächsten vier Wochen geschieht.“ Die Wohnungsgenossenschaft Mitte hatte das Hotelprojekt bereits vor zwei Jahren vorgestellt. Geplant sind im sechsgeschossigen Neubau 132 Doppelzimmer.

„Der Bauantrag für das Verwaltungsgebäude liegt der Stadt vor“

Das Hotel wird nicht von der Wohnungsgenossenschaft, sondern von einer Investorengruppe gebaut, die es danach langfristig an eine Hotelkette vermieten wird. Die Genossenschaft hat bislang weder den Namen des Investors noch den der Hotelkette öffentlich gemacht.

Neben dem geplanten Hotel soll ein viergeschossiges Bürogebäude entstehen. Dieses möchte die Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte selbst als Bauherr nutzen, weil ihr bisheriger Sitz im Dieckhoffsfeld zu klein geworden ist. Vorstandsvorsitzender Frank Nolte: „Der Bauantrag für das Verwaltungsgebäude liegt der Stadt vor.“ Noch stehen auf dem künftigen Baugrundstück drei Mietshäuser der Genossenschaft – das Doppelhaus an der Bellerslohstraße 25/27 (Baujahr 1954), daneben das Vierfamilien-Haus an der Bergerstraße 32 (Baujahr 1936). Beide müssen abgerissen werden.