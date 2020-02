Witten: Bau-Ampel sorgt für Staus an der Wetterstraße

Witten. Straßen.NRW lässt Schächte an der Wetterstraße in Witten erneuern. Die Straße ist deshalb halbseitig gesperrt. Es bilden sich teils lange Staus.

Straßen.NRW lässt an der Wetterstraße mehrere Schächte erneuern. Eine Fachfirma hebt dort abgesackte Kanaldeckel wieder auf das Niveau der Fahrbahn. Dafür wird die Straße halbseitig gesperrt – aktuell auf Höhe des Wasserkraftwerks Hohenstein. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Die Arbeiten starteten am Donnerstag. Wie lange es dauern wird, ist laut Auskunft von Straßen.NRW noch nicht absehbar.

Insgesamt zwölf Schächte zwischen der Ender Talstraße in Herdecke bis zum Ruhrdeich sollen erneuert werden, sagt ein Sprecher des Landesbetriebs. Pro Schacht würde es zwischen ein bis zwei Tagen dauern, um die Deckel wieder auf Fahrbahnhöhe zu bringen. Diese würden je nach Zustand des Schachtes entweder durch eine Schicht Mörtel angehoben oder aber der oberste Schachtring komplett erneuert.

Verkehr staute sich auf mehreren hundert Metern

Am Donnerstagmorgen staute sich der Verkehr an der Wetterstraße unterhalb des Hohensteins auf mehreren hundert Metern in beide Richtungen. Am Freitag hatte sich die Lage schon etwas entzerrt, dennoch warteten noch viele Fahrzeuge vor den Ampeln.