Witten: Bauarbeiten in der Bonhoefferstraße starten Montag

Blick in die Bonhoefferstraße in Witten. Am Montag (15.6.) beginnen dort die Arbeiten für die Erneuerung des rund 100 Jahre alten Abwasserkanals. Das Parken am Straßenrand ist dann verboten.

Witten. Die nächste große Baustelle in der City beginnt: Ab Montag (15.6.) wird die Bonhoefferstraße für Kanalsanierungsarbeiten voll gesperrt.

Die Parkverbotsschilder wurden schon vor Tagen aufgestellt. Ab Montag (15.6.) geht es los: Der rund 100 Jahre alte Abwasserkanal in der Bonhoefferstraße wird ausgetauscht, danach die Fahrbahndecke aus dem Jahr 1967 erneuert. Das Parken am Straßenrand ist ab Montag verboten.

Die Bauarbeiten in der Bonhoefferstraße, mit denen die Firma Krutmann aus Menden beauftragt wurde, sollen laut Stadt im Dezember 2020 beendet sein. In Höhe Oberdorf wird danach ein kleiner Kreisverkehr angelegt, der die unübersichtliche Kreuzung von Bonhoeffer-, Luther- und Johannisstraße sicherer machen soll. Der Anschluss an den Kreisverkehr soll, so die Stadt, voraussichtlich Ende 2021 fertig sein. In der Bonhoefferstraße wird die Baustelle für die Kanalsanierung von der Ecke Hauptstraße aus nach oben wandern bis zur Ecke Lutherstraße. Die Straße wird für den Durchgangsverkehr voll gesperrt.

Rettungsfahrzeuge können die Bonhoefferstraße durchgängig erreichen

Eine Umleitung führt über die Hauptstraße/Ardeystraße sowie über die Ruhr-/Husemannstraße. Die Zufahrten und Zugänge zu den Grundstücken in der Bonhoefferstraße werden jederzeit gewährleistet sein, verspricht die Baufirma den Anwohnern. Sollte dies dennoch einmal nicht der Fall sein, werde der Polier des Unternehmens die Betroffenen rechtzeitig informieren.

Rettungsfahrzeuge könnten die Bonhoefferstraße durchgängig erreichen. Die Hauseigentümer werden an den Kosten der Baumaßnahme beteiligt. Ansprechpartner bei der Stadt finden Eigentümer hierzu unter www.witten.de/anliegerinfo.