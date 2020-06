Witten: Beiträge für OGS-Betreuung steigen ab August

In Witten steigen ab August die Beiträge für die OGS-Betreuung.

Witten. Eltern, deren Kind in Witten eine Ganztagsgrundschule besucht, müssen demnächst etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Beiträge steigen.

Das Amt für Jugendhilfe und Schule macht darauf aufmerksam, dass die Beiträge für den Besuch einer offenen Ganztagsschule ab dem 1. August um drei Prozent steigen werden. Nicht betroffen sind davon Eltern, die über ein Jahreseinkommen unter 25.000 Euro verfügen, da ihre Kinder kostenlos eine OGS besuchen dürfen.

Ansonsten sind die Beiträge nach Einkommen gestaffelt. In der niedrigsten Stufe, die von einem Jahreseinkommen von 25.000 bis 30.000 Euro reicht, steigen die monatlichen Betreuungskosten pro Kind nun von 41 auf 42 Euro, in der höchsten Stufe bei einem Jahreseinkommen über 125.000 Euro von 185 Euro auf 191 Euro. Die Erhöhung basiert auf der jährlichen Dynamisierung von drei Prozent, die in der Satzung vom 1. Juli 2017 geregelt ist.

Hier die Tabelle für die neuen Beiträge (gerundet) ab 1. August 2020. Eltern mit einem Einkommen bis 25.000 Euro zahlen keinen Beitrag; über 25.000 bis 30.000 Euro: 42 Euro; über 30.000 bis 35.000: 47 Euro; über 35.000 bis 40.000: 54 Euro; über 40.000 bis 45.000: 79 Euro; über 45.000 bis 50.000: 96 Euro; über 50.000 bis 60.000: 128 Euro; über 60.000 bis 70.000: 160 Euro; über 70.000 bis 80.000: 170 Euro; über 80.000 bis 90.000: 175 Euro; über 90.000 bis 100.000: 180 Euro; über 100.000 bis 125.000: 185 Euro; über 125.000: 191 Euro.

