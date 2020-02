Witten: Blume 2000 übernimmt Blumengeschäft bei Boni

Witten. Blume 2000 eröffnet im März gleich zwei Läden in Witten: in der Bahnhofstraße und im Boni-Center. „Blumen Sanders“ wurde übernommen.

Blume 2000 ist nach eigenen Angaben Deutschlands größter Blumenfilialist und Blumen-Fairtrade-Händler. In Witten wird es ab März gleich zwei Filialen des norddeutschen Unternehmens geben.

An der Beethovenstraße soll am Freitag, 27.3., eröffnet werden, so Ulrike Heuser vom Blume 2000-Marketing. Ein weiteres Geschäft wird es im „Boni Center“ an der Ardeystraße/Schlachthofstraße geben. Das Geschäft „Blumen Sanders“ wurde von „Blume 2000“ übernommen. Eröffnung soll am Freitag, 6.3., sein.

Blumen Risse ist derweil umgezogen, in ein Ladenlokal an der oberen Bahnhofstraße, in dem einst Bonita Damenmode verkaufte. Das Geschäft ist nun etwas kleiner.