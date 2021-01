Witten: Bogestra setzt Schulbus-Verkehr aus

Ein Bild von November, als Schülerinnen und Schüler in Witten noch in der Schule unterrichtet worden sind. Mit Aussetzen der Präsenzpflicht passt die Bogestra nun ihr Fahrplan-Angebot an.

Witten Weil die Präsenzpflicht aufgehoben wurde, passt die Bogestra ihren Fahrplan an. Für Witten heißt das: Vorerst fahren keinen Schulbusse mehr.

Die Bogestra passt ihre Fahrpläne an die verlängerten Corona-Maßnahmen an: Ab Mittwoch, 13. Januar, setzt das Verkehrsunternehmen den Schulbus-Verkehr aus - auch in Witten. Dieser sogenannte Einsatzwagenverkehr werde wegen der aufgehobenen Präsenzpflicht an Schulen vorerst nicht mehr gebraucht, erklärt ein Sprecher der Bogestra die Entscheidung.

Sollte Ende Januar entschieden werden, dass Schülerinnen und Schüler zum Unterricht wieder in die Schulen kommen dürfen, "dann kehren wir natürlich zu den Einsatzwagenfahren zurück", so der Sprecher weiter. Das restliche Fahrplan-Angebot werde indes nicht angepasst. Die Änderungen betreffen nur den Schulbus-Verkehr, so der Sprecher.

Die ab Mittwoch gültigen Fahrpläne sind bereits jetzt über die elektronische Fahrplanauskunft im Internet und über die Mutti-App, die Bogestra-App, abrufbar.

