Witten: Bürger können am Wochenende Gartenvögel zählen

Witten Wie geht es den heimischen Gartenvögeln? Um dies herauszufinden, können sich Wittener Vogelfreunde ab Freitag (8.5.) an einer Zählung beteiligen.

Die Naturschutzjugend (NAJU) und der Naturschutzbund (NABU) rufen die Wittener auf, sich an der bundesweiten Zählung der Gartenvögel zu beteiligen. Von Freitag bis Sonntag (8. bis 10. Mai) kann, wer möchte, eine Stunde lang Vögel beobachten, zählen und den Naturschützern melden. „Je mehr Menschen teilnehmen, desto aussagekräftiger sind die gewonnenen Ergebnisse", so Christian Härting, Sprecher des Landesfachausschusses Ornithologie und Vogelschutz im NABU NRW.

In diesem Jahr erwarten die Vogelkundler des Naturschutzbundes die neuen Gartenvögel-Daten mit besonderer Spannung. Denn allein bis zum 22. April waren dem Naturschutzbund tausende tote Meisen aus ganz Deutschland gemeldet worden. Jetzt ist klar: Die Vögel fallen einem Bakterium namens Suttonella ornithocola zum Opfer, das bei ihnen eine Lungenentzündung auslöst. Laut Experten sind davon überwiegend Blaumeisen betroffen. Die Meisenart, die am häufigsten in Gärten zu sehen ist.

Im vergangenen Jahr war der Spatz der häufigste Gartenvogel

Im vergangenen Jahr hatten rund 14.600 Menschen allein in Nordrhein-Westfalen bei der Stunde der Gartenvögel ehrenamtlich Daten erhoben und so wichtige Informationen darüber geliefert, wie es den verschiedenen Vogelarten geht. Der häufigste Vogel in NRW war der Haussperling (Spatz), gefolgt von Kohlmeise, Amsel und Blaumeise. Deutschlandweit beteiligten sich über 76.000 Vogelfreunde an der Aktion.

Wer an diesem Wochenende Gartenvögel für den Naturschutzbund zählen möchte, kann dies von einem ruhigen Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus tun. Von jeder Vogelart muss die höchste Zahl notiert werden, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Die Zahlen können online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden, aber auch per Telefon. Die kostenlose Rufnummer 0800-1157115 ist am Samstag (9. Mai) von 10 bis 18 Uhr beim NABU geschaltet. Der letzte Termin, zu dem man seine Vogeldaten melden kann, ist der 18. Mai.

Naturschutzbund gibt Tipps zu vogelfreundlichen Gärten

Der Naturschutzbund weist daraufhin, dass jeder seinen Garten vogelfreundlich gestalten kann. Tipps hierzu findet man unter www.nabu.de/vogelgarten. Wer Vögeln in seinem Garten einen reich gedeckten Tisch bieten möchte, pflanzt zum Beispiel am besten heimische Gehölze oder Stauden - wie etwa Weißdorn, Schlehe oder schwarzen Holunder.