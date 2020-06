Witten: CDU fordert Kurzzeitplätze in Bommerns Mitte

Witten. Besser parken: Die CDU in Witten schlägt ein Parkkonzept vor rund um die Friedrich-List-Straße in Heven und an der Elberfelder Straße in Bommern.

Die CDU möchte im kommenden Verkehrsausschuss über zwei Stellen im Stadtgebiet diskutieren, an denen es Parkplatzprobleme geben soll: rund um die Friedrich-List-Straße in Heven und an der Elberfelder Straße in Bommern.

An der Friedrich-List-Straße sollen neue Wohneinheiten entstehen. Doch schon jetzt beklagen Anwohner einen „starken Parksuchverkehr“, so die CDU-Fraktion. Für die Gegend Friedrich-List-Straße, Damaschkestraße, Raiffeisenstraße und Schulze-Delitzsch-Straße solle die Verwaltung ein Parkkonzept erstellen.

Außerdem schlägt die CDU die Einführung einer Kurzzeitparkzone an der Elberfelder Straße vor, auf dem Teilstück zwischen Rigeikenstraße und Wengernstraße. Die Elberfelder Straße sei dort – nahe der Supermärkte und des Seniorenzentrums Rigeikenhof – „ein sensibler Verkehrsbereich“. Parkende würden Rettungswege sowie die Ein- und Ausfahrten blockieren, für Fußgänger und Fahrradfahrer sei die Sicht auf den Verkehr durch die falsch parkenden Fahrzeuge eingeschränkt. „Durch die Einführung einer Kurzzeitparkzone (zwischen 9-19 Uhr für 30 Minuten) kann die Situation dort erheblich entschärft werden“, schreibt die CDU in ihrem Antrag. Zusätzlich soll das Ordnungsamt in diesem Bereich häufiger kontrollieren.