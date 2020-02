Witten: Das sind die schönsten Bilder vom Karnevalsumzug

Witten AWO Kita Kreisstraße

Die AWO-Kita Kreisstraße in Witten-Annen wurde im Herbst 2013 eröffnet. 63 Kinder im Alter von 4 Monaten bis sechs Jahren werden täglich in der Einrichtung betreut. Die Kinder sind in zwei Kindergartengruppen (3-6 Jahre) und zwei Krippengruppen (0-3 Jahre) aufgeteilt.

Neben dem Einrichtungsleiter Torsten Beerhenke gehören zwölf Erzieherinnen, zwei Kinderpflegerinnen und zwei Hauswirtschaftskräfte zum Team der Kita Kreisstraße in Witten-Annen. Eine weitere Erzieherin befindet sich im Anerkennungsjahr und eine Studentin ist derzeit in der dualen Ausbildung.