Witten: Ein wenig Schnee landet auf den Wittener Höhen

Ein kurzer Anblick: ein Krokus schaut aus der dünnen Schneedecke, die es am frühen Mittwochmorgen (26.2.) in Witten gab.

Witten. Ein bisschen Schnee fiel am frühen Mittwochmorgen in Witten. Drei Streufahrzeuge rückten in die Hölzer aus – die Arbeit war schnell erledigt.

Das war ein kurzes weißes Gastspiel: Ein plötzlicher Wintereinbruch brachte in der Nacht zu Mittwoch (26.2.) auch in den Wittener Höhenlagen etwas Schnee. Am späten Vormittag war dieser jedoch wieder verschwunden. Betroffen waren besonders der Ardey und die „Hölzer“ in Herbede.

Um 7 Uhr rückten deshalb drei Streufahrzeuge des städtischen Betriebsamtes aus. Die Arbeit war schnell erledigt. Besondere Vorkommnisse gab es nicht.