Witten: Eisstockschießen im strömenden Regen

Es schüttet an diesem Nachmittags zeitweise wie aus Kübeln. Das Wasser steht regelrecht auf der Eisbahn vorm Rathaus. Schlechte Bedingungen für den fünften Eisstock-Cup der Wittener Stadtwerke. Aber nur die Harten kommen in den Garten, pardon ins Ziel. Und mit guter Laune und vielleicht Hochprozentigem übersteht man auch das.

„Ich glaube, ich muss mir einen von den Pinguinen nehmen, um unfallfrei bis zum Standfeld zu kommen“, sagt Sabine schmunzelnd. Damit meint sie die kleinen Pinguine, die von den Schlittschuh-Anfängern auf der Wittener Eisbahn als Stütze benutzt werden können. Zusammen mit ihrem Team „Lochtrop Luder“ bildet sie an diesem Nachmittag eine von 21 Gruppen, die am Eisstock-Cup teilnehmen.

Beim Eisstockschießen spielen immer zwei Mannschaften mit vier Personen gegeneinander. Sie werfen vom Standfeld aus mit den sogenannten „Stöcken“ in Richtung „Daube“. Die Daube ist ein Ring, der im kreisrunden Zielfeld liegt. Die Stöcke sind an einer kleinen Steinplatte befestigt, damit sie nach dem Wurf über das Eis gleiten – im besten Fall bis zur Daube. Die Mannschaften, die mit ihren Stöcken am nächsten an die Daube herankommen, gewinnen. Also ein bisschen wie Boccia auf dem Eis.

Eine Wasserpumpe verhindert, dass die Eislaufbahn unter Wasser steht

Auf der Wittener Eisbahn vermisst Projektleiter Charles de Hass (vorne rechts) mit einem Zollstock den Abstand der „Daube“ zu dem Kreis, der das Zielfeld markiert. Die Spieler müssen versuchen, mit ihren Stöcken möglichst nah an den schwarzen Ring (Daube) zu kommen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Das Eisstockschießen hat auf der Wittener Eisbahn schon Tradition. Das gibt es schon, seitdem die Eisbahn 2014 erstmals aufgebaut wurde. „Das Spielfeld für das Eisstockschießen ist sogar in die Eisfläche eingelassen, sprich der kleine Kreis für die Daube und der etwas größere Kreis für das Zielfeld“, sagt Charles de Hass, seit diesem Jahr Projektleiter der Wittener Eisbahn. Der Veranstaltungskaufmann ist mit der bisherigen Saison durchaus zufrieden.

„Nur das Wetter ist etwas problematisch. Regen alleine ist noch in Ordnung. Aber wenn es sehr windig ist, wird das Wasser über die Fläche getrieben, so dass das Eis schlecht anfriert.“ Der Regen halte die Wittener aber nicht ab, die Eisbahn zu besuchen, so der 27-Jährige. In der Woche zähle die Bahn im Schnitt 200 Besucher, am Wochenende bis zu 400 täglich. Und für das Wasser haben die Eisbahn-Betreiber seit letztem Jahr eine Lösung. Mit einer Pumpe in Form eines Schlauchs saugen sie das Wasser von der Eisfläche.

Sabine und die „Lochtrop Luder“ sind jedes Jahr dabei

Auch Sabine und ihre „Lochtrop Luder“ hält das schlechte Wetter am Samstag nicht davon ab, die Stöcke übers Eis zu werfen. Für die Wittenerinnen hat das Eisstockschießen Tradition. Bis vor zwölf Jahren spielten sie alle zusammen in einer Handballmannschaft. „Nachdem wir damit aufgehört haben, trafen wir uns weiterhin regelmäßig. Als ich dann vor fünf Jahren vom Eisstockschießen gehört habe, habe ich uns sofort angemeldet – auch wenn die anderen das nicht so richtig wahr haben wollten“, sagt die Wittenerin. Der Name des Teams sei entstanden, weil sie früher immer auf Mannschaftsfahrt nach Lochtrop ins Sauerland gefahren sind. „Das war ein Kaff mit nur 40 Einwohnern“, erzählt Sabine lachend.

Mittlerweile freuen sich alle, wenn das Eisstockschießen ansteht. An Ehrgeiz fehlt es der Gruppe auch nicht. „Natürlich gewinnen wir das!“ sagt Nicole überzeugt. Die Stimmung ist trotz des nun immer stärker niederprasselnden Regens ausgelassen – was vielleicht auch an den mit Waldgeist gefüllten Pinnchen liegt. Denn immer, wenn ein Spieler die Daube mit dem Stock so stark trifft, dass sie aus dem Zielkreis herausfliegt, muss das ganze Team die Gläser heben.

„Die strahlenden Tannenbäume“ aus Witten verzichten auf Alkohol

Gute Stimmung trotz Regen: Zum Team der strahlenden Tannenbäume gehören Helen Li (v.l.), Ralf Maurer, Katharina Saelzer und Paulina Hafer. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Darauf haben Paulina Hafer und Katharina Saelzer von dem Team „Die strahlenden Tannenbäume“ verzichtet. Katharina ist schwanger und Paulina ist heute mit dem Auto da. Spaß haben die beiden trotzdem. Ihre Mützen, die spitz in die höhe ragen und von schillernden grünen Pailletten besetzt sind, funkeln mit der Eisfläche um die Wette. „Ich finde die Idee mit dem Eisstockschießen prima.“

Der einzige Kritikpunkt: „Man hätte die Veranstaltung vielleicht mehr über den Tag verteilen können – damit die Wartezeiten für die einzelnen Teams nicht so lange sind“, sagt die 19-Jährige Paulina. Sprach’s und greift zum nächsten Stock. Mit Karacho saust die schwere Steinplatte übers Eis. Da leuchten die Tannenbäume.