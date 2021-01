Witten: Entsorger AHE übernimmt Tiefbau-Unternehmen

AHE-Chef Johannes Einig an der Biogasanlage am Bebbelsdorf in Witten. Der Entsorger AHE hat jetzt das Gevelsberger Tiefbau-Unternehmen Diedrich übernommen.

Witten. Die AHE hat zum Jahreswechsel das Gevelsberger Unternehmen Diedrich gekauft. Das Entsorgungsunternehmen baut die Standorte aus.

Der Entsorger AHE hat zum Jahreswechsel das Gevelsberger Tiefbau-Unternehmen Diedrich übernommen und somit sein Dienstleistungsangebot erweitert. Nach der Übernahme der Vorberg-Gruppe in Herdecke vor gut drei Jahren baut die AHE nun ihre Präsenz im Südkreis weiter aus.

Neben dem Hauptsitz in Gevelsberg mit knapp 30 Mitarbeitern betreibt das Unternehmen Diedrich, ein Spezialist für Rohrleitungsbau, noch einen Standort in Schwelm. Beide Standorte sollen weiter ausgebaut werden. „Die Firma Diedrich genießt einen hervorragenden Ruf und wir können unsere Leistungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft strategisch ergänzen", erklärte AHE-Geschäftsführer Johannes Einig.

Die auch in Witten tätige AHE machte 2019 etwa 50 Millionen Euro Umsatz

Volker Diedrich leitete die Firma in zweiter Generation als geschäftsführender Gesellschafter mit seiner Schwester Katja Diedrich-Hückinghaus. Beide möchten mit dem Verkauf die Nachfolge regeln. Volker Diedrich bleibt als technischer Leiter in Teilzeit weiterhin im Unternehmen tätig. Neue Geschäftsführer sind Klaus Heinrich und Johannes Einig. Der Schwerpunkt der Aufträge liegt im Rohrleitungs- und Tiefbau. Einer der Auftraggeber ist die AVU Netz.



Die AHE GmbH ist mit ihren Beteiligungsgesellschaften an den Standorten in Witten, Wetter, Herdecke und Gevelsberg tätig. Das führende Entsorgungsunternehmen in der Region Ennepe-Ruhr-Kreis und Hagen (Umsatz 2019: ca. 50 Millionen Euro) wurde 1991 gegründet. Heute erbringen rund 300 Mitarbeiter Dienstleistungen in allen Bereichen der Abfallerfassung und -entsorgung von Wert- und Reststoffen bis hin zu gefährlichen Sonderabfällen.

In Wetter betreibt die AHE eine Anlage zur Vernichtung von vertraulichen Akten

sind die AVU AG (Energieversorger für den Ennepe-Ruhr-Kreis) und die REMONDIS SE & Co.KG, einer der weltweit größten Dienstleister für Recycling, Service und Wasser. Am Standort Wetter betreibt die AHE eine zertifizierte Anlage zur Vernichtung von vertraulichen Akten/Informationsträgern nach Bundesdatenschutzgesetz. Auch die interne Abfalllogistik, Abfall-Annahmestationen, Unterhalts- und Glasreinigung sowie Winterdienste gehören zu den Dienstleistungs-angeboten des Unternehmens.

I Hier wird der gesamte Haushalts-Biomüll des Ennepe-Ruhr-Kreises zu Biogas vergoren. Daraus wird anschließend in zwei Blockheizkraftwerken Strom erzeugt und in das Stromnetz der Stadtwerke Witten eingespeist. Die durch die Blockheizkraftwerke entstehende Wärme wird für den Wärmebedarf der Betriebsanlagen verwendet. In Herdecke betreibt die AHE die einzige Sortieranlage gemäß Gewerbeabfall-Verordnung im Ennepe-Ruhr-Kreis.

+++Weitere Nachrichten aus Witten lesen Sie hier+++