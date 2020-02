Die Feuerwehr Witten hat an der Sprockhöveler Straße Witten einen Kaminbrand gelöscht.

Brand Witten: Feuerwehr löscht Kaminbrand an Sprockhöveler Straße

Witten. An der Sprockhöveler Straße hat am Freitagabend ein verstopfter Kamin gebrannt. Er füllte den Dachboden eines Hauses mit Rauch.

An der Sprockhöveler Straße in Witten hat am Freitagabend ein verstopfter Kamin für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Um 22.20 Uhr alarmierten zwei Bewohner eines Hauses die Einsatzkräfte. Sie hatten den Alarm des Heimrauchmelders aus dem Dachgeschoss gehört und umgehend die Feuerwehr informiert.

Die Einsatzkräfte stellten eine starke Verrauchung des Dachbodens fest. Die Ursache der Rauchentwicklung war ein verstopfter Kamin, in dem sich Ruß und Asche entzündend hatten. Von der Drehleiter aus wurde der brennende Kamin gefegt und gekehrt.

Bewohner konnten noch am Abend in ihr Haus zurückkehren

Der Kaminbrand konnte schnell beendet werden. Anschließend wurden die Räume gelüftet. Die Bewohner konnten in ihr Haus zurückkehren. Im Einsatz waren insgesamt 18 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Heven.