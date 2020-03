Die Polizei sucht nach der Geldautomatensprengung in der Wittener Innenstadt dringend Zeugen.

Geldautomat Witten: Geldautomat der Deutschen Bank in der City gesprengt

Witten. Ein lauter Knall hat frühmorgens die Wideystraße in Witten erschüttert. In der Deutschen Bank wurde ein Geldautomat in die Luft gejagt.

Ein Geldautomat ist in der Wittener Innenstadt gesprengt worden. Die Explosion in der Filiale der Deutschen Bank an der Wideystraße riss morgens um 5.30 Uhr Anwohner aus dem Schlaf. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Ob der Coup erfolgreich war, ließ die Polizei bisher noch offen, sprich, es gibt noch keine Angaben zur möglichen Beute. Das Muster der Tat erinnert an viele Automatensprengungen in der Vergangenheit, für die immer wieder Täter aus den Niederlanden verantwortlich gewesen sein sollen. Sie schlagen frühmorgens zu, alles geht sekundenschnell, die Flucht wird in einer dunklen Limousine mit viel PS angetreten.

So ähnlich lief es offenbar auch am Samstagmorgen in der Wittener Innenstadt ab. Die Polizei geht von mindestens zwei Männern aus. Eine sofortige Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Täter sollen in einem „schwarzen, stark motorisierten Pkw“ geflüchtet sein.

Das ermittelnde Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) dringend um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge im Umfeld der Bankfiliale beobachtet haben.